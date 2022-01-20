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Сборная России может сыграть стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе "Динамо"

Ближайший матч нашей национальной команды состоится 24 марта. Соперником станет команда Польши.

20 января, 08:08

Матч сборной России на стадионе "Динамо". Фото © РФС / Михаил Шапаев

Сборная России по футболу может провести стыковые матчи отбора ЧМ-2022 на стадионе "Динамо", а не в "Лужниках" как планировалось изначально. Об этом пишет "РБ-Спорт".

По данным издания, перенос может быть связан с состоянием газона на главной арене страны, а также возможными коронавирусными ограничениями и допустимым числом болельщиков на трибунах. За счёт меньшей вместимости шумовая поддержка на "Динамо" может стать более внушительной.

Сборная России по футболу осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Добавим, что стыковой матч ЧМ-2022 Россия – Польша состоится 24 марта. В случае победы наша сборная встретится с победителем пары Чехия — Швеция. Встреча также пройдёт в родных для нашей команды стенах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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