Сборная России может сыграть стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе "Динамо"

Сборная России по футболу может провести стыковые матчи отбора ЧМ-2022 на стадионе "Динамо", а не в "Лужниках" как планировалось изначально. Об этом пишет "РБ-Спорт".

По данным издания, перенос может быть связан с состоянием газона на главной арене страны, а также возможными коронавирусными ограничениями и допустимым числом болельщиков на трибунах. За счёт меньшей вместимости шумовая поддержка на "Динамо" может стать более внушительной.