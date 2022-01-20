Захарова: Заявлениями о скором "вторжении" РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации

Целью кампании Запада, в рамках которой они обвиняют Россию в скором "вторжении" на Украину, является прикрытие для подготовки их собственных масштабных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали ещё более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера", — отметила она.