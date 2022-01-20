Захарова: Заявлениями о скором "вторжении" РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации
Она предупредила, что подобные действия могут иметь "самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Целью кампании Запада, в рамках которой они обвиняют Россию в скором "вторжении" на Украину, является прикрытие для подготовки их собственных масштабных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали ещё более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера", — отметила она.
Дипломат предупредила, что подобные провокации могут иметь "самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности".
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: сегодня Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
Комментариев: 0