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В Московском зоопарке еноты и енотовидная собака Буба позже обычного впали в спячку

Животные достаточно наели за осень благодаря специально разработанной диете. Теперь их кормят раз в неделю.

20 января, 08:34

Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

Пушистые жители столичного зоосада. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке уснули пушистики — еноты и енотовидная собака Буба. Они решили, что температура уже упала достаточно низко. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"В начале января зоологи наконец отметили, что следы появляются в вольере всё реже, а его обитатели всё больше времени проводят в своих утеплённых домиках. Кто-то сам по себе, кто-то совместно, а кто прямо на Бубе. Однако "следы появляются реже" — весьма относительный признак. Да, еноты в процессе зимования выходят на улицу реже, но всё же выходят. Их состояние можно скорее назвать "режимом энергосбережения", — отметили представители зоосада.

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Там также добавили, что еноты достаточно наели за осень благодаря специальной диете. Теперь их кормят раз в неделю, а их рацион состоит из перепёлок, орехов и креветок. Эти продукты богаты белком и жирами, также их удобно раскидать по территории, чтобы животные могли не только поесть, но и развлечься.

Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье заповеднику пришлось заплатить за скот, похищенный леопардом. Домашние животные паслись на участке, вплотную подходящем к местообитанию хищника.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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