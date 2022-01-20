Захарова: Лавров и Блинкен в Женеве определятся с дальнейшими шагами по гарантиям безопасности
На встрече 21 января также будут оценены итоги состоявшихся переговоров межведомственных делегаций России и США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Энтони Блинкен © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
На переговорах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые пройдут в Женеве 21 января, будут определены дальнейшие шаги по поводу предложений Москвы по гарантиям безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, на встрече предполагается оценить итоги уже состоявшихся переговоров межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января, а также переговоров в ОБСЕ, которые прошли 12 января в Вене.
"Также [предполагается] определиться с возможными дальнейшими шагами, имея в виду прежде всего скорейшее представление американской стороной письменного ответа с постатейными комментариями на российские документы [по гарантиям безопасности]", — сообщила Захарова.
Напомним, ранее Госдепартамент США анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве в эту пятницу, 21 января. В ведомстве возлагают надежды на переговоры и ждут, что стороны найдут взаимопонимание по вопросам безопасности. Кроме того, накануне, 18 января, госсекретарь США и глава МИД РФ обсудили по телефону состоявшиеся на прошлой неделе консультации по вопросам безопасности.
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