Захарова: Лавров и Блинкен в Женеве определятся с дальнейшими шагами по гарантиям безопасности

На переговорах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые пройдут в Женеве 21 января, будут определены дальнейшие шаги по поводу предложений Москвы по гарантиям безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, на встрече предполагается оценить итоги уже состоявшихся переговоров межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января, а также переговоров в ОБСЕ, которые прошли 12 января в Вене.