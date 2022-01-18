Ахиллесова пята: 3 больных места космической стратегии НАТО Беззащитность американской спутниковой группировки в космосе США пытаются прикрыть, как фиговым листком, ответственностью НАТО. Почему в случае конфликтов это не сработает, рассказывают военные эксперты. 18 января, 17:45 Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Dursun Aydemir

17 января Североатлантический альянс опубликовал стратегию НАТО в космосе, согласно которой намерен распространить принципы коллективной обороны организации на космическое пространство. В том числе пятую статью, предусматривающую коллективную оборону в случае нападения на одну из стран альянса. Новый документ фиксирует особое положение США в альянсе, вынуждая союзников следить за общими спутниками и нести ответственность. Однако, как считают военные эксперты, слабым местом этой идеи могут стать очередные манипуляции европейцами со стороны американцев.

Отсутствие юридической базы по размещению в космосе ядерного оружия

Известно, что документ был согласован ещё в 2019 году, однако решение совместно реагировать на угрозы в космосе одобрили только в июне 2021 года на саммите НАТО в Брюсселе. Юридически НАТО запрещено размещать в космосе оружие и проводить ядерные испытания. По всей видимости, они намерены обойти эти нюансы, считает военный эксперт Михаил Тимошенко.

Манипуляции космическими силами НАТО в случае проблем

— По большому счёту тут речь идёт о том, что в случае, если Россия или Китай собьют американский спутник, то они оставляют за собой право сбить наш, но возмутиться должны не одни США, а все члены военного альянса. То есть они пытаются показать, что космос должен восприниматься как территория страны НАТО. Всё это, конечно, достаточно сложно. Да, у них есть схожая с нами структура и техника, есть архивариусы, которые ведут учёт всех космических объектов, включая мусор, но технически процесс обеспечивается усилиями одной страны — США, — пояснил Тимошенко.

Проблемы могут возникнуть именно из-за монополии США по сравнению с остальными союзниками НАТО в космосе, подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, это создаст почву для утаивания информации или манипулирования ею, так как европейцы не имеют сравнимого с NASA арсенала и орбитальных группировок.

Беззащитность орбитальных группировок НАТО

— По мнению США, их главные гипотетические противники — Россия и Китай — активно разрабатывают противоспутниковое оружие, которое будет представлять серьёзную угрозу для альянса. Например, вывод из строя орбитальной группировки спутников может создать проблемы для космической навигации или систем предупреждения о ракетном нападении. При этом единственная страна в НАТО, которая может как-то контролировать космическое пространство, это США. Однако средств, чтобы противостоять угрозам в космосе, у неё просто нет, — говорит военный эксперт Михаил Ходарёнок. — У американцев есть некие решения на уровне научно-исследовательских работ. Они разрабатывают орбитальный самолёт X-37-b, который вроде бы можно будет использовать для обороны. Россия и сегодня может сбить американские спутники, скажем, выведя группировку, которая отвечает за применение высокоточного оружия.

НАТО не обладает космическими силами, полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин. Они есть отдельно у американской структуры NASA. В России — ВКС, которые имеют и носители, и подготовленный персонал, готовый выполнять поставленные задачи. Даже у Евросоюза есть собственное космическое агентство, которое может выводить аппараты в космос, слабое по сравнению с США или Россией, но тем не менее. А у НАТО как у структуры ничего подобного нет. Поэтому, говорит эксперт, очевидно, что в случае какой-то проблемы рассчитывать будут только на США и, как следствие, загребать жар их же руками.