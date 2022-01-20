Грызлов приступит к обязанностям посла России в Белоруссии до конца января

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов планирует приступить к исполнению своих обязанностей до конца января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Борис Вячеславович намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца текущего месяца", — сказала дипломат.