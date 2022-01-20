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Грызлов приступит к обязанностям посла России в Белоруссии до конца января

Как сообщалось ранее, дипломат продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия".

20 января, 09:17
<p>Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов © ТАСС / Сергей Бобылев. </p>

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов © ТАСС / Сергей Бобылев.

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов планирует приступить к исполнению своих обязанностей до конца января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Борис Вячеславович намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца текущего месяца", — сказала дипломат.

Ранее посол заявил, что наращивание сил НАТО у границ Белоруссии не останется незамеченным. Грызлов также отметил, что Запад привык видеть угрозу в любых совместных учениях Москвы и Минска.

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Напомним, что президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии 14 января. Как писал Лайф, несмотря на это, дипломат продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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