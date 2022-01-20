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Песков: В Кремле тоже не исключают нового саммита Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что такой диалог полезен для обоих государств.

20 января, 09:35

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин во время встречи на вилле Ла-Гранж в рамках российско-американского саммита © ТАСС / ЕРА / DENIS BALIBOUSE / POOL

Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил нового диалога между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом он сказал во время беседы с журналистами.

"Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Считаем, что в любом случае такое общение можно только поприветствовать. Оно полезно для обоих государств", — отметил Песков, комментируя соответствующее заявление Байдена.

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Представитель Кремля не исключил, что такой диалог может состояться после того, как США дадут ответ по предложениям РФ по гарантиям безопасности.

Напомним, Байден во время пресс-конференции заявил, что считает возможным новый саммит с Путиным. По словам американского лидера, эта тема поднималась в ходе прошлых встреч с его российским коллегой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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