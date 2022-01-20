Песков: В Кремле тоже не исключают нового саммита Путина и Байдена

Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил нового диалога между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом он сказал во время беседы с журналистами.

"Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Считаем, что в любом случае такое общение можно только поприветствовать. Оно полезно для обоих государств", — отметил Песков, комментируя соответствующее заявление Байдена.

Представитель Кремля не исключил, что такой диалог может состояться после того, как США дадут ответ по предложениям РФ по гарантиям безопасности.