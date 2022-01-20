Песков: В Кремле тоже не исключают нового саммита Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что такой диалог полезен для обоих государств.
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин во время встречи на вилле Ла-Гранж в рамках российско-американского саммита © ТАСС / ЕРА / DENIS BALIBOUSE / POOL
Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил нового диалога между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом он сказал во время беседы с журналистами.
"Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Считаем, что в любом случае такое общение можно только поприветствовать. Оно полезно для обоих государств", — отметил Песков, комментируя соответствующее заявление Байдена.
Представитель Кремля не исключил, что такой диалог может состояться после того, как США дадут ответ по предложениям РФ по гарантиям безопасности.
Напомним, Байден во время пресс-конференции заявил, что считает возможным новый саммит с Путиным. По словам американского лидера, эта тема поднималась в ходе прошлых встреч с его российским коллегой.
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