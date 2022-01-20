Песков — об угрозах Байдена: Такие заявления в адрес России фактически повторяются под кальку

Заявления с угрозами в адрес России звучат практически ежедневно, они фактически повторяются под кальку — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что в случае "военного вторжения" на Украину Москва столкнётся с катастрофой.

"Заявления с угрозами в адрес России и предупреждения, что России за некие гипотетические действия придётся заплатить тяжёлую цену, звучат ежедневно от среднего экспертного до высшего уровня — уровня главы государства. Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца как минимум", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что в Москве неоднократно на подобные заявления реагировали, и он не считает нужным продолжать это комментировать, потому что подобные угрозы "фактически повторяются под кальку".

"Они не способствуют разрядке напряжённости в Европе никоим образом и могут способствовать дестабилизации обстановки — вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые под сурдинку могут начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему Юго-Востока", — подчеркнул Песков.