Песков — об угрозах Байдена: Такие заявления в адрес России фактически повторяются под кальку
По его мнению, подобные слова представителей Запада не способствуют разрядке напряжённости в Европе и могут усилить дестабилизацию обстановки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Заявления с угрозами в адрес России звучат практически ежедневно, они фактически повторяются под кальку — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что в случае "военного вторжения" на Украину Москва столкнётся с катастрофой.
"Заявления с угрозами в адрес России и предупреждения, что России за некие гипотетические действия придётся заплатить тяжёлую цену, звучат ежедневно от среднего экспертного до высшего уровня — уровня главы государства. Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца как минимум", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что в Москве неоднократно на подобные заявления реагировали, и он не считает нужным продолжать это комментировать, потому что подобные угрозы "фактически повторяются под кальку".
"Они не способствуют разрядке напряжённости в Европе никоим образом и могут способствовать дестабилизации обстановки — вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые под сурдинку могут начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему Юго-Востока", — подчеркнул Песков.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: сегодня Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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