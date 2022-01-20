Адвокат Гудименко раскрыла, какое наказание грозит блогерше за фотосессию у мечети в чулках

Девушке, устроившей откровенную фотосессию на фоне Московской соборной мечети в балаклаве и чулках, может грозить реальный срок. Об этом Лайфу рассказала адвокат Александра Гудименко.

"С точки зрения права это уголовная ответственность с возможным реальным сроком. Они явно делали это осознанно. Скорее всего, это будет часть 2 статьи 148 УК РФ", — пояснила собеседница. Речь идёт о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения религиозных обрядов.

По этой статье девушке может грозить "штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет".

Однако адвокат предупредила, что проблемы с законом — это не единственная опасность, которая может поджидать девушек. По её мнению, им стоит опасаться угроз со стороны мусульман, которые активно защищают свою религию.

"И эта шапка (балаклава. — Прим. Лайфа) может быть расценена как намёк на исламский головной убор. Более того, эти девушки сделали большую глупость, потому что если представители христианских направлений пишут заявления, то мусульмане гораздо более ревностно охраняют свою религию и такие оскорбления для них вопиющие. Как бы там кто ни причинил физический вред. Такое тоже может быть. Найдётся какой-то горячий парень", — заключила Гудименко.