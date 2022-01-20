Песков не стал комментировать идею о признании ДНР и ЛНР до рассмотрения документа в ГД
Он отметил, что инициатива является депутатской, а обращение будет или принято, или не принято. Есть определённая процедура, подчеркнул представитель Кремля.
Дмитрий Песков © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ
В Кремле не комментируют предложение о признании Донецкой и Луганской народных республик, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если я правильно понимаю, всё-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому данная инициатива депутатская есть определённая процедура и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", — сказал Песков.
Напомним, проект обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик защитит местное население от внешних угроз. Накануне, 19 января, Песков сообщил, что в Кремле не видели проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.
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