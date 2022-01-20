Песков не стал комментировать идею о признании ДНР и ЛНР до рассмотрения документа в ГД

В Кремле не комментируют предложение о признании Донецкой и Луганской народных республик, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если я правильно понимаю, всё-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому данная инициатива депутатская есть определённая процедура и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", — сказал Песков.