Лор-врач Крюков рекомендовал принимать противовирусные вместо антибиотиков при "омикроне"

Симптомы омикрон-штамма коронавируса очень похожи на признаки ОРВИ, поэтому лечение следует начинать с первых дней заболевания. Об этом рассказал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков в беседе с газетой "Аргументы и факты".

Так, заболевшие чаще всего жалуются на заложенность носа, боль и першение в горле. Специалист подчеркнул, что лечиться можно привычными способами, но нужно начинать это делать сразу и наблюдать за своим состоянием.

"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трёх раз в день", — рассказал медик.

Заложенность носа помогут снять спреи с солевым раствором и сосудосуживающие капли, однако дольше недели их лучше не использовать, а длительный насморк — лечить растворами, уточнил Крюков.

Оториноларинголог добавил, что лечение антибиотиками ни в коем случае нельзя начинать самостоятельно, только после назначения лечащего доктора. Также для улучшения состояния врач порекомендовал регулярно проветривать и увлажнять воздух и больше дышать на улице.