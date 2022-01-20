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Лор-врач Крюков рекомендовал принимать противовирусные вместо антибиотиков при "омикроне"

По его словам, лечиться можно привычными способами, но нужно начинать это делать сразу и наблюдать за своим состоянием.

20 января, 09:56
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Симптомы омикрон-штамма коронавируса очень похожи на признаки ОРВИ, поэтому лечение следует начинать с первых дней заболевания. Об этом рассказал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков в беседе с газетой "Аргументы и факты".

Так, заболевшие чаще всего жалуются на заложенность носа, боль и першение в горле. Специалист подчеркнул, что лечиться можно привычными способами, но нужно начинать это делать сразу и наблюдать за своим состоянием.

"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трёх раз в день", — рассказал медик.

Заложенность носа помогут снять спреи с солевым раствором и сосудосуживающие капли, однако дольше недели их лучше не использовать, а длительный насморк — лечить растворами, уточнил Крюков.

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Оториноларинголог добавил, что лечение антибиотиками ни в коем случае нельзя начинать самостоятельно, только после назначения лечащего доктора. Также для улучшения состояния врач порекомендовал регулярно проветривать и увлажнять воздух и больше дышать на улице.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила течение "омикрона" у привитых с лёгким гриппом. Тем не менее развитие болезни далеко не всегда предсказуемо, поэтому Роспотребнадзор не рекомендует самостоятельно проводить диагностику. Лучше обратиться к врачу.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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