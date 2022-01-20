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Лукашенко заявил, что переболел "омикроном" на ногах

Это уже второй раз, когда президент Белоруссии заражается ковидом. Впервые он перенёс его бессимптомно летом 2020 года.

20 января, 10:03
<p>Александр Лукашенко © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Белоруссии</p>

Александр Лукашенко © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во второй раз переболел коронавирусом, перенеся новый штамм "омикрон".

"Мы замечаем, что этот "омикрон" — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим "омикроном" — переболел", — сказал глава республики на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

Лукашенко заметил, что пневмонии эта разновидность инфекции "не даёт" и переносится легко.

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"Я, например, на ногах его перенёс. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", — добавил политик.

Напомним, первый раз Лукашенко переболел коронавирусом летом 2020 года. В конце июля он уточнил, что перенёс заболевание бессимптомно и на ногах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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