Лукашенко заявил, что переболел "омикроном" на ногах
Это уже второй раз, когда президент Белоруссии заражается ковидом. Впервые он перенёс его бессимптомно летом 2020 года.
Александр Лукашенко © Сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во второй раз переболел коронавирусом, перенеся новый штамм "омикрон".
"Мы замечаем, что этот "омикрон" — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим "омикроном" — переболел", — сказал глава республики на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.
Лукашенко заметил, что пневмонии эта разновидность инфекции "не даёт" и переносится легко.
"Я, например, на ногах его перенёс. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", — добавил политик.
Напомним, первый раз Лукашенко переболел коронавирусом летом 2020 года. В конце июля он уточнил, что перенёс заболевание бессимптомно и на ногах.
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