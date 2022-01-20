Лукашенко заявил, что переболел "омикроном" на ногах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во второй раз переболел коронавирусом, перенеся новый штамм "омикрон".

"Мы замечаем, что этот "омикрон" — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим "омикроном" — переболел", — сказал глава республики на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

Лукашенко заметил, что пневмонии эта разновидность инфекции "не даёт" и переносится легко.

"Я, например, на ногах его перенёс. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", — добавил политик.