Лукашенко в шутку упрекнул Путина за то, что тот не берёт его с собой в тайгу

Лукашенко в шутку упрекнул Путина в том, что он забывает брать его с собой на отдых © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как упрекает своего российского коллегу Владимира Путина в том, что тот не берёт его на отдых, когда отправляется в тайгу.

"Там природа сказочная. Не зря президент России [туда ездит], и я его часто упрекаю: "Ну что ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?" — сказал Лукашенко на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

Он добавил, что на это российский президент отвечает, что лидер Белоруссии мог бы уже давно сам слетать в регион.