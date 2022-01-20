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Лукашенко в шутку упрекнул Путина за то, что тот не берёт его с собой в тайгу

Президент Белоруссии на встрече с главой Тувы отметил, что природа в регионе сказочная и не зря российский лидер часто туда летает.

20 января, 10:13

Александр Лукашенко © Telegram / "Пул Первого"

Лукашенко в шутку упрекнул Путина в том, что он забывает брать его с собой на отдых © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как упрекает своего российского коллегу Владимира Путина в том, что тот не берёт его на отдых, когда отправляется в тайгу.

"Там природа сказочная. Не зря президент России [туда ездит], и я его часто упрекаю: "Ну что ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?" — сказал Лукашенко на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

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Он добавил, что на это российский президент отвечает, что лидер Белоруссии мог бы уже давно сам слетать в регион.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о "сказочном" обогревателе в палатке Путина во время ночёвки в тайге. Глава ведомства, отвечая на вопрос, как ему удаётся из года в год зазывать президента с собой в такие путешествия, пошутил, что "тут ещё надо разобраться, кто кого тянет".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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