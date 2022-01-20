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Регион
Опубликовано 20 января 2022, 13:09
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Госдума проиндексировала пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года

© Сайт Госдумы

© Сайт Госдумы

Изменения коснутся 31 миллиона российских пенсионеров, выплаты которым теперь в среднем составят 18 984 рубля.

Депутаты Государственной думы единогласно приняли законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, пенсии будут проиндексированы задним числом с 1 января 2022 года. Как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, необходимые средства в бюджете для этого есть. Страховая пенсия по старости теперь составит в среднем 18 984 рубля и охватит почти 31 миллион пенсионеров по всей стране.

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Напомним, ещё в конце 2021 года Владимир Путин заявил, что власти не должны отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции. После этого 12 января глава государства предложил правительству повысить пенсионные выплаты на 8,6%. 19 января Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал соответствующие поправки в законодательство, которые за два дня до этого были внесены на рассмотрение. По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, таким образом, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля.

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Артур Лапсаков
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