Госдума проиндексировала пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года

Депутаты Государственной думы единогласно приняли законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, пенсии будут проиндексированы задним числом с 1 января 2022 года. Как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, необходимые средства в бюджете для этого есть. Страховая пенсия по старости теперь составит в среднем 18 984 рубля и охватит почти 31 миллион пенсионеров по всей стране.