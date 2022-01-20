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Замминистра обороны РФ Криворучко сообщил о завершении испытаний ракеты "Циркон"

Уже в текущем году начнутся серийные поставки этого вооружения, заметил представитель оборонного ведомства.

20 января, 10:19
<p>Испытание "Циркона" © Минобороны РФ</p>

Испытание "Циркона" © Минобороны РФ

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" завершает испытания, а её серийные поставки начнутся в 2022 году. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". С 2022 года начнутся её серийные поставки", — сказал он, докладывая главе ведомства Сергею Шойгу на едином дне приёмки военной продукции.

Северный флот за год около десяти раз успешно испытал "Циркон"

Северный флот за год около десяти раз успешно испытал "Циркон"

Также Криворучко напомнил, что в четвёртом квартале 2021 года заступил на опытное дежурство модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Ранее Лайф рассказывал, что Тихоокеанский флот пополнится новыми подлодками 949АМ "Антей". Первым атомным подводным ракетным крейсером обновлённого проекта станет К-132 "Иркутск".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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