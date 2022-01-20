Замминистра обороны РФ Криворучко сообщил о завершении испытаний ракеты "Циркон"
Уже в текущем году начнутся серийные поставки этого вооружения, заметил представитель оборонного ведомства.
Испытание "Циркона" © Минобороны РФ
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" завершает испытания, а её серийные поставки начнутся в 2022 году. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". С 2022 года начнутся её серийные поставки", — сказал он, докладывая главе ведомства Сергею Шойгу на едином дне приёмки военной продукции.
Также Криворучко напомнил, что в четвёртом квартале 2021 года заступил на опытное дежурство модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
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