Собянин доложил Путину о распространении "омикрона" в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации со штаммом коронавируса "омикрон" в столице. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе закрытой части беседы с президентом мэр подробно информировал о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон". Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для возможных пиковых нагрузок", — указал представитель Кремля.