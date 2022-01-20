Собянин доложил Путину о распространении "омикрона" в Москве
Мэр столицы рассказал, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для возможных пиковых нагрузок.
Владимир Путин и Сергей Собянин © Kremlin.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации со штаммом коронавируса "омикрон" в столице. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ходе закрытой части беседы с президентом мэр подробно информировал о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон". Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для возможных пиковых нагрузок", — указал представитель Кремля.
Ранее Собянин заявил, что в Москве из-за "омикрона" могут вдвое увеличить число операторов скорой помощи. Мэр столицы подчеркнул, что данные меры необходимы для того, чтобы все звенья медицинской системы смогли оперативно реагировать на вызовы пандемии.
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