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Собянин доложил Путину о распространении "омикрона" в Москве

Мэр столицы рассказал, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для возможных пиковых нагрузок.

20 января, 10:42

Владимир Путин и Сергей Собянин © Kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации со штаммом коронавируса "омикрон" в столице. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе закрытой части беседы с президентом мэр подробно информировал о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон". Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для возможных пиковых нагрузок", — указал представитель Кремля.

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Ранее Собянин заявил, что в Москве из-за "омикрона" могут вдвое увеличить число операторов скорой помощи. Мэр столицы подчеркнул, что данные меры необходимы для того, чтобы все звенья медицинской системы смогли оперативно реагировать на вызовы пандемии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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