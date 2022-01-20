Собянин: Население Москвы приблизилось к 13 миллионам человек
По словам мэра, такой прирост можно назвать новым вызовом для столицы с точки зрения развития социальной инфраструктуры и транспорта.
Собянин: Население Москвы приблизилось к 13 миллионам человек. Видео © LIFE
Население Москвы приблизилось к 13 миллионам человек, за десять лет увеличившись на 1,5 миллиона. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
"Провели перепись населения, пока только предварительные итоги. За десять лет москвичей стало на полтора миллиона больше. Приблизились вплотную к цифре в 13 миллионов", — сообщил он по итогам прошедшей переписи.
Собянин назвал такой прирост населения новым вызовом для Москвы — с точки зрения развития социальной инфраструктуры: детских садов, школ, больниц, поликлиник, а также транспорта.
Ранее стало известно, что в Москве расширят список жителей, которые получат право бесплатного проезда в транспорте. Прежде льготный проезд мог оформить только один из многодетных родителей, а детям от 16 лет льготу продлевали до 18 лет только при условии обучения.
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