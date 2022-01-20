"Локомотив" близок к приобретению 21-летнего нападающего "Монако"
По некоторым данным, уже в ближайшее время он подпишет контракт на 4,5 года.
Вильсон Изидор. Фото © ТАСС / АР / Lisa Leutner
Московский "Локомотив" близок к покупке нападающего "Монако" Вильсона Изидора, сообщает издание Le Parisien.
21-летний футболист недоволен количеством игрового времени в клубе и рассматривает возможность покинуть его. В числе претендентов на спортсмена назывались другие команды из Франции, однако сам Изидор склоняется к переходу именно в "Локомотив".
По данным "Спорт-Экспресса", москвичи заплатят за переход французского форварда 2,5 миллиона евро, а контракт будет рассчитан на 4,5 года.
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