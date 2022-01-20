За сутки в России выявили более 38 тысяч случаев ковида, это максимум с 13 ноября
Антирекорды по заболеваемости зафиксированы в Москве и Петербурге: в обеих столицах выявили максимум случаев с начала пандемии.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре на Каширском шоссе. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 13 ноября 2021 года. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Также за сутки умерло 684 пациента, а вылечилось 24 478. Антирекорды по заболеваемости зафиксированы в Москве и Петербурге: в обеих столицах выявили максимум случаев с начала пандемии — 11 557 и 4753 соответственно.
Таким образом, всего с начала эпидемии в РФ заболел 10 938 261 человек, умерло 324 060 пациентов и выздоровело 9 950 333.
Напомним, нынешний подъём заболеваемости связан с новым вариантом ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. При этом специалисты отмечают заметно более лёгкое течение болезни при заражении этой мутацией. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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