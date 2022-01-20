В Минздраве Украины заявили о новой вспышке коронавируса
По словам главы ведомства Виктора Ляшко, наиболее сложная эпидситуация сейчас сложилась в Ивано-Франковской области. Негативная динамика наблюдается ещё в трёх регионах страны.
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране началась новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Его слова передаёт агентство "РБК-Украина".
"На Украине началась вспышка [CoViD-19]. Эпицентр — Западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация в Ивано-Франковской области", — заявил Ляшко.
Также негативная динамика, по словам министра, наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Он обратил внимание, что в конце декабря и начале января на территории Незалежной за неделю выявляли порядка 30 тысяч случаев заражения, при этом на текущей неделе только за два дня зафиксировано такое же количество заболевших.
Ранее стало известно, что на Украине подросткам решили платить за вакцинацию от ковида. Как уточнялось, граждане Незалежной в возрасте от 12 до 18 лет за обе дозы прививки получат одну тысячу гривен.
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