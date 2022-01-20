В Минздраве Украины заявили о новой вспышке коронавируса

Также негативная динамика, по словам министра, наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Он обратил внимание, что в конце декабря и начале января на территории Незалежной за неделю выявляли порядка 30 тысяч случаев заражения, при этом на текущей неделе только за два дня зафиксировано такое же количество заболевших.