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Онищенко предсказал окончание пандемии коронавируса в мае

И назвал условие, при котором его прогноз сбудется. Бывший глава Роспотребнадзора подчеркнул, что омикрон-штамм может стать последним вариантом инфекции.

20 января, 10:54

Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Если люди будут вакцинироваться от коронавируса, в мае может закончиться пандемия. Об этом журналистам заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"В мае можно закончить всё, всё закончить, привейтесь", — сказал бывший депутат Госдумы, добавив, что штамм "омикрон" может вполне стать последним вариантом коронавирусной инфекции.

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Ранее иммунолог Болибок рассказал, кто наиболее защищён от "омикрона". Даже при контакте с больным у этой категории людей может возникнуть лишь инаппарантная инфекция, не имеющая клинических признаков.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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