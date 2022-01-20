Онищенко предсказал окончание пандемии коронавируса в мае

Если люди будут вакцинироваться от коронавируса, в мае может закончиться пандемия. Об этом журналистам заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"В мае можно закончить всё, всё закончить, привейтесь", — сказал бывший депутат Госдумы, добавив, что штамм "омикрон" может вполне стать последним вариантом коронавирусной инфекции.