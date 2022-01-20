Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, обыграв Ника Кирьоса.

Матч продлился три часа и две минуты и завершился победой россиянина со счётом 7:6, 6:4, 4:6, 6:2. Отметим, что по ходу встречи австралиец позволил себе достаточно резкий диалог с судьёй матча и даже пригрозил ему.

"Не забывай, этот матч — он про меня и него. Не испорти его, запуская часы слишком быстро", — сказал Кирьос после поражения во втором сете.