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Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

По ходу матча хозяин турнира вступил в достаточно неожиданную перепалку с арбитром и даже пригрозил ему.

20 января, 11:17

Российский теннисист Даниил Медведев. Фото © ТАСС / Diego Fedele

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, обыграв Ника Кирьоса.

Матч продлился три часа и две минуты и завершился победой россиянина со счётом 7:6, 6:4, 4:6, 6:2. Отметим, что по ходу встречи австралиец позволил себе достаточно резкий диалог с судьёй матча и даже пригрозил ему.

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"Не забывай, этот матч — он про меня и него. Не испорти его, запуская часы слишком быстро", — сказал Кирьос после поражения во втором сете.

В следующем раунде Медведев встретится с представителем Нидерландов Ботиком Ван де Зандшульпом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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