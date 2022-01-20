Госдума в весеннюю сессию упростит администрирование малого и среднего бизнеса

В частности, будет принят законопроект о введении единого налогового счёта, уточнил депутат Евгений Нифантьев.

В весеннюю сессию Госдума примет ряд законопроектов, направленных на упрощение администрирования малого и среднего бизнеса. Об этом заявил член Комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

"В весеннюю сессию будет принят целый ряд законопроектов, упрощающих администрирование субъектов малого предпринимательства. В частности, будет принят законопроект о введении единого налогового счёта", — сказал парламентарий.

По словам Нифантьева, в этом случае будет убрана любая возможность одновременных налогов и возникновения задолженности. Также законопроектом будет предусмотрено внесение единых сроков оплаты налогов, что приведёт к значительному упрощению платёжного календаря налогоплательщика и упростит жизнь предприятиям. Всё это, уточнил парламентарий, позитивно скажется на развитии малого и среднего бизнеса, в котором трудится свыше 25 млн человек.

Нифантьев напомнил, что 18 января текущего года в первом чтении был принят законопроект, направленный на улучшение условий закупок у предпринимателей крупнейшими заказчиками. Если в 2021 году они закупились на 400 трлн 187 млрд рублей, то благодаря документу к 2024 году сумма будет уже более пяти триллионов. Депутат отметил, что данный законопроект направлен на "выращивание" поставщика: когда между крупнейшим заказчиком и малым или средним предприятием будет заключено соглашение и разработана дорожная карта.

"Крупнейшие заказчики будут осуществлять трансфер технологий, обучения производственных отраслевых навыков и также возможности приобретения оборудования, в том числе с использованием механизмов лизинга", — заключил он.