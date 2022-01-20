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Представительство США анонсировало крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом

Участие в военных мероприятиях примут 35 тысяч солдат из 28 стран, сообщили в дипмиссии. В манёврах также задействуют американский авианосец USS Harry S Truman.

20 января, 11:09
<p>Представительство США анонсировало крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNATO/status/1483832252161306625?cxt=HHwWgsC9hcvk0JcpAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USNATO</a></p>

Представительство США анонсировало крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом © Twitter / USNATO

НАТО в начале марта проведёт крупнейшие учения за Северным полярным кругом — Cold Response ("Холодный ответ"). Об этом заявили в представительстве США при альянсе в "Твиттере".

"В них примут участие 35 000 солдат из 28 стран. Американский авианосец USS Harry S Truman также будет задействован в учениях", — отметили в представительстве.

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Ранее сообщалось, что Норвегия уведомила Россию об учениях почти с 30 странами НАТО в марте – апреле. По данным Осло, в манёврах будут задействованы военные национальных вооружённых сил королевства, около 28 государств – членов альянса и стран – партнёров блока.

Лайф рассказывал, что Госдеп назвал учения России в Белоруссии "крайне опасной" демонстрацией силы. В ведомстве связывают манёвры с "возможным вторжением", о котором на Западе говорят уже не один месяц.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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