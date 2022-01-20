Ефремов запретил своему адвокату общаться с журналистами
Об этом рассказал сам защитник отбывающего тюремный срок за ДТП в центре Москвы актёра. Как указал Пётр Хархорин, воля клиента для него закон.
Михаил Ефремов во время заседания суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы © Агентство городских новостей "Москва"
Адвокат Пётр Хархорин, представляющий интересы отбывающего тюремный срок за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова, сообщил, что артист запретил ему общаться с представителями СМИ. По словам адвоката, такая просьба возникла ещё задолго до Нового года.
"Он мне запретил общаться с прессой. Чтобы вообще от моего имени ничего не появлялось. Воля клиента для меня закон", — цитирует "Газета.ru" собеседника.
А ранее звёздный адвокат Александр Добровинский оценил шансы Ефремова выйти по УДО. В беседе с Лайфом он отметил, что разговоры об условно-досрочном освобождении могут идти только из-за безграмотности защитников актёра.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
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