Ефремов запретил своему адвокату общаться с журналистами

Адвокат Пётр Хархорин, представляющий интересы отбывающего тюремный срок за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова, сообщил, что артист запретил ему общаться с представителями СМИ. По словам адвоката, такая просьба возникла ещё задолго до Нового года.

"Он мне запретил общаться с прессой. Чтобы вообще от моего имени ничего не появлялось. Воля клиента для меня закон", — цитирует "Газета.ru" собеседника.