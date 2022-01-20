Украинский экоактивист на Крещение окунулся в захламлённую пластиком реку
Таким образом мужчина заострил внимание на проблеме экологии и призвал людей не сбрасывать отходы в водоёмы.
© Facebook / Кольорові Баки
Украинский экоактивист Виктор Бучинский решил на Крещение окунуться в реку Боржаву в Закарпатье, где образовался затор из пластиковых бутылок. Фотография опубликована в сообществе "Цветные баки" в "Фейсбуке".
Стоя по пояс в бутылках, он призвал людей не сбрасывать отходы в водоёмы и беречь природу.
"Желаю всем в великий день Крещения Господнего очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой", — передаются слова экоактивиста в публикации.
А ранее Лайф рассказывал, что киевляне устроили драку под чтение молитвы во время крещенского купания. Судя по видео, полуголый мужчина приставал к собравшимся, в результате чего потасовка и началась.
Комментариев: 0