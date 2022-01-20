Украинский экоактивист на Крещение окунулся в захламлённую пластиком реку

Украинский экоактивист Виктор Бучинский решил на Крещение окунуться в реку Боржаву в Закарпатье, где образовался затор из пластиковых бутылок. Фотография опубликована в сообществе "Цветные баки" в "Фейсбуке".

Стоя по пояс в бутылках, он призвал людей не сбрасывать отходы в водоёмы и беречь природу.

"Желаю всем в великий день Крещения Господнего очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой", — передаются слова экоактивиста в публикации.