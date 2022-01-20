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Украинский экоактивист на Крещение окунулся в захламлённую пластиком реку

Таким образом мужчина заострил внимание на проблеме экологии и призвал людей не сбрасывать отходы в водоёмы.

20 января, 10:57
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/groups/306172070084108/posts/916365475731428/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кольорові Баки </a></p>

© Facebook / Кольорові Баки

Украинский экоактивист Виктор Бучинский решил на Крещение окунуться в реку Боржаву в Закарпатье, где образовался затор из пластиковых бутылок. Фотография опубликована в сообществе "Цветные баки" в "Фейсбуке".

Стоя по пояс в бутылках, он призвал людей не сбрасывать отходы в водоёмы и беречь природу.

"Желаю всем в великий день Крещения Господнего очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой", — передаются слова экоактивиста в публикации.

Опрос Лайфа: 74% россиян признались, что никогда не окунаются в прорубь на Крещение

Опрос Лайфа: 74% россиян признались, что никогда не окунаются в прорубь на Крещение

А ранее Лайф рассказывал, что киевляне устроили драку под чтение молитвы во время крещенского купания. Судя по видео, полуголый мужчина приставал к собравшимся, в результате чего потасовка и началась.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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