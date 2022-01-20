"Автор" фотосессии у мечети заявила о попытке предотвратить провокацию, но камеры говорят обратное

Мария рассказывает "свою версию" произошедшего инцидента у мечети © Telegram / SHOT

Таргетолог Мария Катанова, которая фотографировала инста-блогершу в балаклаве и чулках на фоне Московской соборной мечети, рассказала, что пыталась отговорить девушку от откровенной фотосессии. Однако запись с камер видеонаблюдения, которая оказалась в распоряжении SHOT, говорит об обратном.

Как утверждает Катанова, девушек она якобы на улице увидела случайно и сразу же "сделала выговор", что так неправильно поступать. При этом "возмущённая прохожая" зачем-то решила сделать пару снимков, так сказать, себе на память.

"Я, скажем, пыталась предотвратить фотосъёмку молодой девочки, которая решила хайпануть на волне вот этой всей сейчас (волне обнажённых фотосессий на фоне религиозных объектов. — Прим. Лайфа). <...> С девушками поговорила, уговорила их не публиковать. Не успели раздеться, ничего не успели", — с полной уверенностью заявила собеседница.

Судя по камерам видеонаблюдения, Мария знакома с девушками. На кадрах видно, как она с фотографом и той самой инста-блогершей после провокации у мечети сели в одну машину.

Мария садится в то же авто, что и девушки © Telegram / SHOT