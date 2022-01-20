В ФФККР назвали единогласным решение по составу сборной России на Олимпиаду в Пекине

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что решение по составу национальной команды на Олимпиаду в Пекине было принято единогласно, без каких-либо дискуссий.

"Состав опубликован. Он был определён в соответствии с решением экспертной группы федерации. Были ли дискуссии? Решение было единогласным", — заявил ТАСС Горшков.