В ФФККР назвали единогласным решение по составу сборной России на Олимпиаду в Пекине
Игры в столице Поднебесной пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов медалей.
Фигуристки на льду. Фото © Shutterstock
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что решение по составу национальной команды на Олимпиаду в Пекине было принято единогласно, без каких-либо дискуссий.
"Состав опубликован. Он был определён в соответствии с решением экспертной группы федерации. Были ли дискуссии? Решение было единогласным", — заявил ТАСС Горшков.
"Всегда едут сильнейшие": Тарасова назвала заслуженным попадание Щербаковой в состав олимпийской сборной
Ранее Лайф сообщал, что сборная России по фигурному катанию назвала состав на Олимпиаду в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.
Комментариев: 0