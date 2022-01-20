НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ФФККР назвали единогласным решение по составу сборной России на Олимпиаду в Пекине

Игры в столице Поднебесной пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов медалей.

20 января, 10:48

Фигуристки на льду. Фото © Shutterstock

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что решение по составу национальной команды на Олимпиаду в Пекине было принято единогласно, без каких-либо дискуссий.

"Состав опубликован. Он был определён в соответствии с решением экспертной группы федерации. Были ли дискуссии? Решение было единогласным", — заявил ТАСС Горшков.

"Всегда едут сильнейшие": Тарасова назвала заслуженным попадание Щербаковой в состав олимпийской сборной

"Всегда едут сильнейшие": Тарасова назвала заслуженным попадание Щербаковой в состав олимпийской сборной

Ранее Лайф сообщал, что сборная России по фигурному катанию назвала состав на Олимпиаду в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1