В Совете муфтиев России высказались о попавшем в соцсети видеоролике, на котором инста-блогерша в балаклаве и чулках позирует у Московской соборной мечети. В беседе с Лайфом пресс-секретарь организации Гульнур Газиева отметила, что поведение девушки — своеобразный вызов для общества, отчасти она так поступила из-за недостатка воспитания.

"Желание продемонстрировать себя обнажёнными, а здесь ещё и с вызовом. Я считаю, что этот термин появился на фоне психиатрии, психологии. Это какая-то ущербность, недостаточность. Попытка компенсировать пустоту. <..> Исключительно остаётся только пожалеть (таких людей. — Прим. Лайфа)", — сообщила нам Газиева.

По её словам, откровенная фотосессия у мечети является провокацией, поскольку оскорбляет чувства верующих, которые в свою очередь могут дать физический ответ на подобную выходку. Чего добивалась девушка этим видеороликом, остаётся только догадываться. Как указала Газиева, здесь явно либо "недоработка воспитания", либо какое-то психическое расстройство.