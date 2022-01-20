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Болельщики ЦСКА призвали уволить медиа- и пиар-отдел после скандального видео про "Наташ"

Армейцам после нашумевшего ролика пришлось извиняться перед общественностью, а главному редактору клубного телевидения даже закрыть свой инстаграм.

20 января, 11:05

Болельщики ЦСКА. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Болельщики московского ЦСКА создали петицию с требованием уволить медиа- и пиар-отдел клуба после скандала с презентационным роликом новичка команды Юсуфа Языджи и шуткой про "много Наташ". Соответствующий документ появился на сайте change.org.

В частности, фанаты вспомнили историю, когда после фотографий с нецензурными выражениями был уволен весь медиаотдел "Локомотива", а также перечислили целый ряд скандальных историй, в которые попадала медиаслужба ЦСКА. Помимо этого, фанаты армейцев выдвинули три требования.

"Уволить Екатерину Александровну Кирильчеву с поста главного редактора CSKA TV. Уволить руководителя SMM-отдела Евгения Михутова. Уволить всех оставшихся сотрудников, связанных с этой историей", — говорится в тексте петиции.

Полный провал: Как ЦСКА неудачно пошутил про "Наташ" и вляпался в грандиозный скандал

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Ранее Лайф сообщал, что московский ЦСКА решил с юмором подойти к презентации игрока сборной Турции Юсуфа Языджи, который перешёл в столичный клуб. Армейцы выложили ролик "переписки" с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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