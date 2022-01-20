Полный провал: Как ЦСКА неудачно пошутил про "Наташ" и вляпался в грандиозный скандал Юмор не оценили не только в нашей стране, но и далеко за её пределами, а ответственных за ролик уже отстранили от работы 20 января, 10:50 Юсуф Языджи. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / John Berry, © Wikipedia

Футбольное межсезонье в России протекало тихо и спокойно, пока не разразилась настоящая гроза. Московский ЦСКА продолжил качественно усиливать свой состав, пригласив игрока сборной Турции Юсуфа Языджи. Однако не этот факт обратил на себя внимание болельщиков, а его презентация, где армейцы решили подойти к вопросу с юмором. Однако шутка вызвала грандиозный скандал. Лайф рассказывает, что произошло и кто будет за это отвечать.

"У нас есть много Наташ"

В начале хотелось бы напомнить, что презентация игрока для всех клубов мира отныне отдельная и не менее важная история, чем сам поиск футболистов. Каждый клуб пытается максимально оригинально подойти к этому вопросу: интересные ролики, посты в соцсетях и многое другое. ЦСКА в этом плане, к слову, всегда старается быть креативным. Недавно оригинально подошли к презентации парагвайца Хесуса Медины.

Но кажется, что сейчас что-то сломалось. Ролик про Юсуфа Языджи снова был в "телефонном" стиле. Однако на этот раз вместо покупок на eBay армейцы просто вступили в "переписку" с Языджи. Если вы пропустили, то мы напомним вам ту самую фразу, которая и вызвала столь масштабный резонанс.

"Юсуф, это Россия, у нас здесь есть много Наташ", — говорилось в "сообщении".

Скриншот © Instagram / PFC CSKA Moscow

Именно этим "посылом" ЦСКА пытался заманить под свои знамёна Языджи. Объяснять шутку, думается, не надо. Известный стереотип про "Наташ" и жителей Турции уже давно живёт в головах жителей нашей страны. Однако многие восприняли такой "юмор" совсем не так, как предполагалось изначально. "Наташи", что называется, не оценили. Ролик оперативно был удалён, а со стороны ЦСКА пошли извинения.

— Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утверждён совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих ещё и оскорбительным. Ещё раз приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу, — говорится в заявлении главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой.

Впрочем, извиняться было поздно. Интернет, как говорится, помнит всё. Даже несмотря на удаление видео, найти его в соцсетях сейчас — совсем несложно. В итоге ответственные за ролик, судя по всему, своей работы моментально лишились.

— Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы, — заявил "Спорт-Экспрессу" директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов.

Впрочем, оскорбились даже в Турции. В соцсетях пользователи замечают, что и турецким мужчинам, так же как и российским женщинам, были не очень приятны такие шутки. Дескать, заманить их в Россию можно лишь "Наташами". Турки тоже не оценили. В местных СМИ пишут: "Скандал!", не иначе.

Понятно, что реакция в России была однозначной. Общественность очень возмутилась, отмечая, скажем мягко, что шутка получилась крайне неудачной.

— Шутка абсолютно идиотская, женоненавистническая. Налицо совершенно хамское отношение к женщинам вообще и к русским женщинам в частности. Надеюсь, руководство ЦСКА сделает выводы и привлечёт опубликовавших это говно к ответственности. Мне стыдно за подобные посты клуба, который играет в РПЛ и представляет Россию на международной арене, — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Не первый провал ЦСКА: "Куклы", перепалка со "Спартаком" и другое

Вообще, для ЦСКА и его медиаслужбы — это не первая провальная история. Армейские болельщики уже давно не питают любви к местным пиарщикам и работникам SMM. Поводов для этого было немало за последнее время.

Вспомните хотя бы пародию на известное в начале века шоу "Куклы" в исполнении московских армейцев. Там набралось немало постыдных шуток, которые фанатам ЦСКА абсолютно не понравились: к примеру, про "проставу" после гола в ворота "Оренбурга" от Щенникова.

Или же совсем недавний скандал с блогерами на стадионе ЦСКА. Если вы забыли, то напомним: популярная тиктокерша Настя badbaarbie в своих соцсетях выложила ролик с домашней арены армейцев. Там она исполняет достаточно горячий танец, в котором имитирует движения секса. При этом происходит действие прямо на газоне стадиона. Болельщики такой коллаборации не оценили — от слова совсем.

Ещё один пример: перепалка со "Спартаком" после дерби весной этого сезона. Там красно-белые одержали победу и начали троллить ЦСКА в "Твиттере". Легендарное "Привет, конюшня!" запомнилось надолго. Но неприятно удивил фанатов не этот пост, а реакция армейцев. ЦСКА обратился в РФС с просьбой дать ему оценку. При том что и ответ медиаслужбы красно-синих понравился немногим.

Однако на фоне "Наташ" всё это — совсем не того масштаба история. Здесь набралось слишком много по-настоящему оскорблённых людей, да и просто тех, кто считает такой юмор чем-то совершенно непозволительным для столь именитой команды.

Понятно, что дальше полетят головы всех, кто дал возможность ролику с обидной шуткой выйти в Сеть. Со спортивной точки зрения обиден тот факт, что на этом фоне почти никто не заметил — ЦСКА приобрел очень сильного игрока. Юсуф Языджи — реально может очень усилить армейцев. И "Наташи" в этом плане совершенно никого не волнуют.

Авторы Шамиль Гаджиев