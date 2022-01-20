Суд признал Авраама Руссо истцом по делу о похищении экс-владельцем Черкизона Исмаиловым

Ранее Лайф рассказывал, что в январе 2004 года Тельман Исмаилов обеспечил приезд Авраама Руссо в московский ресторан "Прага", где сопроводил музыканта в свой кабинет, располагавшийся на втором этаже этого же здания. Там совместно с другими лицами Руссо насильно удерживали и били. Исмаилов требовал от певца отменить все его концерты, а также вступить с ним в договор на ведение концертной деятельности. После этого артиста доставили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока Руссо не согласился на условия бизнесмена. В январе 2019 года Генпрокуратура вернула следствию уголовное дело, а в мае 2021-го суд освободил похитителей от наказания.