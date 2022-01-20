Суд признал Авраама Руссо истцом по делу о похищении экс-владельцем Черкизона Исмаиловым
При этом заседание было отложено на 4 февраля, рассказал адвокат музыканта Андрей Алёшкин.
Авраам Руссо. Фото © Instagram / avraamrusso
Пресненский суд Москвы признал гражданским истцом певца Авраама Руссо по делу о похищении, фигурантами которого проходят бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, его племянник Заур Марданов, телохранитель бизнесмена Владимир Гусаков и предприниматель Эльяр Дамиров. Об этом сообщил адвокат музыканта Андрей Алёшкин.
"Представители стороны обвиняемых возражали против приобщения иска, но поддержала прокуратура. С учётом мнения участников процесса суд постановил заявление принять", — приводит его слова телеканал "360".
Адвокат уточнил, что заседание было отложено на 4 февраля.
Ранее Лайф рассказывал, что в январе 2004 года Тельман Исмаилов обеспечил приезд Авраама Руссо в московский ресторан "Прага", где сопроводил музыканта в свой кабинет, располагавшийся на втором этаже этого же здания. Там совместно с другими лицами Руссо насильно удерживали и били. Исмаилов требовал от певца отменить все его концерты, а также вступить с ним в договор на ведение концертной деятельности. После этого артиста доставили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока Руссо не согласился на условия бизнесмена. В январе 2019 года Генпрокуратура вернула следствию уголовное дело, а в мае 2021-го суд освободил похитителей от наказания.
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