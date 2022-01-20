Суд арестовал главврача больницы "Матросской Тишины" Кравченко по делу о взятках
Ранее ему предъявили обвинение в коррупции и превышении должностных полномочий. По предварительным данным, медик за деньги организовывал медосвидетельствования осуждённых и арестованных.
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Пресненский районный суд Москвы арестовал главного врача СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко по делу о коррупции и превышении должностных полномочий. На время следствия фигурант будет находиться под стражей (как минимум до 18 марта).
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кравченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 марта", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Накануне стало известно, что Кравченко предъявили обвинение в коррупции и превышении должностных полномочий. По предварительным данным, медик за деньги организовывал медосвидетельствования осуждённых и арестованных. Это способствовало освобождению от наказания и содержания под стражей порядка 10 человек.
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