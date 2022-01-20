Миллиардов след простыл: За что задержан замминистра Владимир Токарев Дело компании-строителя БАМа "Спецтрансстроя", где исчезли 1,5 млрд бюджетных рублей, пополняется фигурантами. Задержан экс-замдиректора фирмы и замглавы Минтранса Владимир Токарев. Чем он известен? 19 января, 21:40 Владимир Токарев https://twitter.com/zgldz/status/1216591307193356289?lang=pl

Замглавы Минтранса Владимир Токарев задержан по делу о коррупции. Ему вменяют причинение ущерба на 1,5 млрд рублей. В министерстве прошла выемка документов. Сам Токарев, с 2018 года работавший в должности замминистра, якобы ещё в декабре 2021 года написал заявление по собственному желанию и больше на работе не появлялся. У Токарева пока статус подозреваемого. Дело возбуждено Управлением на транспорте МВД России по ЦФО, а оперативным сопровождением занимаются сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.

В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело в отношении Токарева не связано с его работой в Минтрансе и относится к периоду, когда он занимал пост замглавы ООО "Спецтрансстрой". Это одна из крупных строительных компаний страны, которая специализировалась на госзаказах.

В 2016–2019 годах компания, в которой работал Токарев, заключала контракты на сумму более 100 млрд рублей на строительство Восточного полигона — глобальный проект, в котором принимали участие крупнейшие компании России и зарубежья. Его задачей является комплексная модернизация БАМа и Транссиба, которая должна увеличить пропускную способность железнодорожной сети с 75 до 130 млн тонн.

Минтранс РФ https://zakonvremeni.ru/news/14-4-/52139-v-mintranse-zayavili-o-kriticheskom-sostoyanii-obshchestvennogo-transporta.html

Начальником Токарева был бывший замминистра двух министерств — регионального развития, а затем строительства и ЖКХ, куратор строительства олимпийских объектов в Сочи, а позже бизнесмен Юрий Рейлян. Личность на Кубани известная и, как говорили в регионе, неоднозначная. Его внезапно взлетевшие на фоне Олимпиады доходы, дружба с рядом криминальных авторитетов и шале по соседству с владельцем "Норникеля" Владимиром Потаниным в "Розе хутор" до сих пор вызывают множество вопросов.

Рейлян и Токарев, похоже, близко сошлись ещё со времён работы в Министерстве регразвития. Как и будущий начальник, Токарев занимал там должность замминистра в 2008–2012 годах.

Именно после ухода обоих из "Спецтрансстроя" компания неожиданно обанкротилась, задолжав более полутора миллиардов рублей. По подозрению в мошенничестве Рейляна задержали ещё в ноябре 2021-го, к нему у следователей есть вопросы и о том, каким образом он стал владельцем фирмы, будучи чиновником.

Юрий Рейлян https://glavk.net/articles/19518-ohotnik_avtogonshchik_ili_zheleznodorozhnik_kak_peterburgskij_biznesmen_vybilsja_v_lidery_po_goszaku

Теперь следователи очертили новый круг потенциальных фигурантов дела, в который вошёл и Токарев. Его, как и Рейляна, следователи подозревают в причастности к хищению 1,5 млрд рублей со счетов "Спецтрансстроя".

Владимир Токарев — человек яркий. 44-летний чиновник родом из Белгорода, начал строить карьеру госслужащего в УМВД России по Белгородской области в 2000 году. Занимал должности замминистра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, возглавлял Федеральное агентство по строительству и ЖКХ. Пару лет заседал в правлении "Русгидро", а в 2016 году оказался в "Спецтрансстрое".

В 2018 году его назначили на должность заместителя министра транспорта России, а в 2020-м — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. Награждён орденом Дружбы и ведомственными наградами.

Дом с видом на долину реки Сетунь. Владимир Токарев так и не успел перебраться повыше.

В 2011 году Управделами Президента РФ передало тогдашнему заместителю министра регионального развития России отличную квартиру в элитном кирпичном доме на улице Староволынской, на западе Москвы, примыкающей к природному заказнику — долине реки Сетунь.

Здесь у Токарева квартира площадью 75 квадратных метров. В окрестных домах жильё подобной площади риелторы на рынке предлагают по 35,5 млн рублей. Коллеги чиновника в этом же доме получили квартиры большей площади — от 150 до 260 кв. метров.

Бывший чиновник очень любит флагманы Mercedes-Benz: у него есть роскошный белоснежный купе S63 мощностью более 600 лошадиных сил стоимостью более 11 млн рублей, хозяином которого он стал в 2018 году. А годом раньше в его парке появился чёрный седан S350 — видимо, для служебных поездок.

"Ласточка" замминистра. Телеграм-канал AVinfoBot

Ранее за чиновником могли водиться мелкие грехи. Его полный тёзка попадал в милицейские сводки. Например, ещё в середине нулевых Токарева задерживали в Белгороде за появление в общественных местах в пьяном виде.

Авторы Евгений Кузнецов