Контракты на сотни миллионов, особняки в Подмосковье и гонки на джипе: Как живёт семья депутата Госдумы Веллера Сына парламентария Алексея Веллера заподозрили в вождении в пьяном виде, а самого депутата проверяют на наличие счетов в западных банках. На что живёт и как тратит деньги семья Веллера? 16 января, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © VK, freepng.ru

Несколько дней назад в Мурманске гаишники задержали сына депутата Госдумы Алексея Веллера Михаила. Его остановили у местного торгового центра "Плазма". По предварительным данным, водитель престижного BMW X6 вёл себя странно, был похож на пьяного и, как пишут в соцсетях, прямо на месте пытался откупиться. Известно, что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Примечательно, что 22 декабря 2021 года Веллер-старший на своей странице в соцсети "ВКонтакте" похвастался, что в том числе и при его участии в Госдуме был принят закон, направленный на "ужесточение наказания неисправимых лихачей".

Страница Алексея Веллера © VK / Алексей Веллер

Как выяснил Лайф, 34-летний Веллер-младший действительно любит погонять, но не любит платить штрафы. Федеральная служба судебных приставов заводила на него десятки исполнительных производств. Парень попадался как за рулём машин, принадлежащих семье Веллеров, так и на собственном мотоцикле "Харлей-Дэвидсон". Даже подержанные мотоциклы этой марки стоят около двух миллионов рублей.

При этом часть штрафов Михаил так и не оплатил — в ряде случаев приставы не смогли найти ни самого нарушителя, ни его имущества. В принципе, немудрено: семья депутата десятилетиями жила на несколько домов в Москве и Мурманске.

Михаил Веллер. Фото © brief ®️незыгарь

Сам отец семейства назвал ситуацию с задержанием "жёлтой сплетней" и комментировать отказался.

Счета под вниманием

У Веллера-старшего и так хватает хлопот. В октябре прошлого года в Сети кто-то выложил якобы скан выписки из банка в Лихтенштейне (LGT Bank), согласно которому депутат, его сын и брат имеют валютный счёт на сумму около четырёх миллионов евро. Проверкой этого факта уже занялись Генпрокуратура, ЦИК и Росфинмониторинг.

На скрине указано, что счёт, на котором лежит более четырёх миллионов евро, открыт в LGT Bank, а владельцами депозита указаны Алексей Борисович Веллер (Aleksey Borisovich Veller), Сергей Веллер (Sergei Veller) и Михаил Веллер (Mikhail Veller). Фото © Сетевое издание The Moscow Post

Опасность кроется в том, что, если наличие денег в банке и их принадлежность Веллеру будут доказаны, последний автоматически лишится депутатского мандата, поскольку действующее законодательство запрещает владеть иностранными счетами госслужащим и парламентариям.

По городу сразу поползли слухи, что появление выписки может быть на руку губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Эксперты говорят, что между Веллером, бывшим мэром города с 2010 по 2016 год, и губернатором, пришедшим на свой пост в 2019 году, отношения не сложились. Якобы Веллер как мог препятствовал появлению в рядах городских управленцев варягов из областной администрации. При этом сам не гнушался различных вбросов в СМИ и телеграм-каналах против оппонента.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Бизнесмен-политик

До того как стать сначала городским главой, а позже и депутатом Госдумы, Веллер-старший занимался строительным бизнесом в родном Мурманске. В 1991 году он учредил строительную организацию "Агростроймонтаж" (АСМ), которая к концу нулевых трансформировалась в полноценный холдинг. Бизнесмен возглавлял АСМ вплоть до избрания на пост мэра города в ноябре 2010 года. Кстати, с 2004 по 2010 год он успел побыть депутатом Совета депутатов Мурманска третьего созыва.

Став главой города, Алексей Веллер по закону передал бразды правления бизнесом своей семье — сыну Михаилу и брату Сергею. С тех пор АСМ плотно зарабатывает на госконтрактах. Причём они сыпались на компанию как из рога изобилия даже после того, как Веллер-старший в 2016 году стал депутатом Госдумы и уехал в Москву.

В 2014 году от Управления Судебного департамента в Мурманской области компания "АСМ-Инвест" получила госконтракт стоимостью более 25 миллионов рублей на ремонт здания Североморского районного суда.

Все госзаказы фирме Веллеров "АСМ-Инвест" предоставляет мурманский Комитет имущественных отношений © СПАРК

И с того же времени основным заказчиком АСМ стал Комитет имущественных отношений Мурманска. Только за последние пять лет компания победила в 87 тендерах, заработав более 250 миллионов рублей. По данным СПАРК, доля комитета в портфеле госзаказов девелопера составила 100%, из них 98% пришлись на сам комитет, а ещё 2% — на подконтрольное комитету АО "Север".

Будучи депутатом мурманского ЗакСа, Алексей Веллер засветился и в скандалах помельче: СМИ обвиняли его в том, что в 2009 году он якобы оформил своего семейного водителя на должность специалиста второй категории в аппарат городского Совета депутатов, чтобы не тратиться на его содержание, а также перевёл туда целую команду доверенных лиц из своей строительной компании.

Кроме того, региональные журналисты подозревали его в том, что он сдал собственный седан Audi A6 в аренду Совету депутатов, при этом передвигался на нём сам — по "служебной необходимости". Таким образом ушлый депутат якобы мог зарабатывать на машине.

Судьба семейных гнёзд

Ещё в 2001 году в Москве Веллер-старший приобрёл добротную квартиру в доме бизнес-класса на проспекте Маршала Жукова. Здесь прописалось всё его семейство — сын Михаил и вторая супруга Марина. Это просторное жильё площадью около 120 квадратных метров в 2006 году перешло в собственность сына, а в прошлом году его неожиданно продали. Средняя рыночная цена на квартиры схожей площади в этом доме достигает 45 миллионов рублей.

ЖК "Серебряный квартет" на проспекте Маршала Жукова. Здесь Веллеры обитали до прошлого года

Возможно, в какой-то момент семье стало тесно: в 2016 году сын Михаил женился на дочери главного врача мурманской больницы им. Н.И. Пирогова Олега Минина — Дарие, а вскоре у молодожёнов появился ребёнок.

Олег и Дария Минины на свадебной церемонии. На втором плане справа отец жениха Алексей Веллер. Фото © VK / Дария Веллер (Минина)

Забавно, что после того, как Веллеры и Минины породнились, карьера Минина резко пошла в гору: главврач Пироговки избрался депутатом горсовета, неожиданно вошёл в местный комитет ЖКХ, а в прошлом году стал начальником ещё трёх мурманских клиник.

Злые языки утверждают, что необычный непрофильный выбор врача — заниматься ЖКХ — был обусловлен желанием сохраняющего своё влияние в городе Алексея Веллера не допустить в комитете появления людей губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В 2006 году на Новорижском шоссе в Московской области Алексей Веллер развернул большую стройку: в селе Николо-Урюпино Красногорского района на участке в 2,2 гектара появился двухэтажный дом площадью 510 квадратных метров. Подобные имения сейчас здесь стоят около 200 миллионов рублей.

Алексей Веллер и Олег Минин. Фото © mmk.news

В 2008 году Марина Веллер приобрела дом площадью 232 квадрата на участке почти в полтора гектара. Коттедж расположен в живописном месте на Новой Риге — в окружении лесов, озёр и реки Истры в элитном посёлке Княжье Озеро. Чтобы дышать свежим подмосковным воздухом в окружении респектабельных соседей, придётся выложить до 55 миллионов рублей.

В 2017 году она задекларировала доход в 52,1 миллиона рублей и попала в список Forbes как одна из самых богатых жён депутатов. На момент покупки фазенды Марина Веллер была владелицей компании "Визориум", производившей видеофильмы, а также предоставлявшей услуги в театральной сфере.

Марина Веллер с супругом. Фото © Twitter / СеверПост

Похоже, вскоре у бизнесвумен начались проблемы. Если в 2016 году "Визориум" показывал выручку в 60 миллионов рублей, то впоследствии прибыль стала резко сокращаться, а сейчас фирма банкротится. Согласно данным ЕГРН, в сентябре 2017 года чудесную виллу Марина продала полному тёзке раскрученного в "Ютубе" инфобизнесмена Игоря Мгеладзе.

Авторы Евгений Кузнецов