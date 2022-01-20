Мурашко назвал срок, в который "омикрон" становится доминирующим штаммом ковида

Новый штамм коронавируса "омикрон" становится доминирующим в течение трёх–четырёх недель циркуляции в стране. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Воронеж.

"Как правило, "омикрон" занимает свою нишу где-то в течение трёх–четырёх недель. Конечно, протяжённость страны позволяет говорить о том, что это не произойдёт одновременно. Как и в прошлые волны, мы видели, что очаги формируются в крупных мегаполисах", — ответил глава Минздрава на вопрос, когда ожидается пик заражения новым штаммом.

Также в ходе рабочей поездки Мурашко заявил, что число повторных случаев заражения коронавирусом из-за нового штамма "омикрон" в России выросло с пяти до десяти раз.