Мурашко назвал срок, в который "омикрон" становится доминирующим штаммом ковида
Из-за размеров РФ это не произойдёт одновременно по всей стране, но крупные очаги успеют сформироваться в мегаполисах.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Новый штамм коронавируса "омикрон" становится доминирующим в течение трёх–четырёх недель циркуляции в стране. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Воронеж.
"Как правило, "омикрон" занимает свою нишу где-то в течение трёх–четырёх недель. Конечно, протяжённость страны позволяет говорить о том, что это не произойдёт одновременно. Как и в прошлые волны, мы видели, что очаги формируются в крупных мегаполисах", — ответил глава Минздрава на вопрос, когда ожидается пик заражения новым штаммом.
Также в ходе рабочей поездки Мурашко заявил, что число повторных случаев заражения коронавирусом из-за нового штамма "омикрон" в России выросло с пяти до десяти раз.
Ранее Лайф сообщил, что вице-мэр Ракова заявила о стабильном уровне госпитализации с ковидом в Москве. Заместитель градоначальника отметила, что значительно усилена работа городских поликлиник. В первую очередь, уточнила она, расширен штат дежурных врачей для приёма пациентов с симптомами ОРВИ.
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