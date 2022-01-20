НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко назвал срок, в который "омикрон" становится доминирующим штаммом ковида

Из-за размеров РФ это не произойдёт одновременно по всей стране, но крупные очаги успеют сформироваться в мегаполисах.

20 января, 12:37

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Новый штамм коронавируса "омикрон" становится доминирующим в течение трёх–четырёх недель циркуляции в стране. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Воронеж.

"Как правило, "омикрон" занимает свою нишу где-то в течение трёх–четырёх недель. Конечно, протяжённость страны позволяет говорить о том, что это не произойдёт одновременно. Как и в прошлые волны, мы видели, что очаги формируются в крупных мегаполисах", — ответил глава Минздрава на вопрос, когда ожидается пик заражения новым штаммом.

Также в ходе рабочей поездки Мурашко заявил, что число повторных случаев заражения коронавирусом из-за нового штамма "омикрон" в России выросло с пяти до десяти раз.

Штамм "омикрон" зафиксирован уже в 55 регионах России

Штамм "омикрон" зафиксирован уже в 55 регионах России

Ранее Лайф сообщил, что вице-мэр Ракова заявила о стабильном уровне госпитализации с ковидом в Москве. Заместитель градоначальника отметила, что значительно усилена работа городских поликлиник. В первую очередь, уточнила она, расширен штат дежурных врачей для приёма пациентов с симптомами ОРВИ.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1