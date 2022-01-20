СК завершил расследование по делу экс-министра Абызова

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его подельников. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Михаила Абызова и его 11 соучастников. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд", — приводит её слова пресс-служба ведомства.