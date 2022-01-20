СК завершил расследование по делу экс-министра Абызова
Управленец находится в СИЗО с конца марта 2019 года. В сентябре 2021-го суд взыскал с него и "Альфа-банка" $126,5 миллиона в пользу государства.
Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов © ТАСС / Михаил Терещенко
Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его подельников. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Михаила Абызова и его 11 соучастников. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд", — приводит её слова пресс-служба ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что суд взыскал с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" $126 млн по иску Генпрокуратуры. Предыдущая сумма взысканий с арестованного экс-министра стала рекордной в системе российского судопроизводства. Тогда речь шла о 32,5 млрд рублей.
Напомним, что в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.
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