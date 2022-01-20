Латыпов сдал второй отрицательный тест на ковид и сегодня приедет на этап Кубка мира
Лидер нашей национальной команды пропустил два немецких этапа из-за болезни, в результате чего потерял несколько позиций в общем зачёте.
Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / ЕРА / Fredrik Sandberg
Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и уже сегодня прибудет в итальянский Антхольц, где проходит этап Кубка мира. Об этом сообщает "Матч ТВ".
В Италию его доставит продюсер программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", о чём сообщал сам комментатор.
Добавим, что из-за коронавируса Эдуард Латыпов был вынужден пропустить два этапа Кубка мира и потерял несколько позиций в общем зачёте соревнований.
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