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Латыпов сдал второй отрицательный тест на ковид и сегодня приедет на этап Кубка мира

Лидер нашей национальной команды пропустил два немецких этапа из-за болезни, в результате чего потерял несколько позиций в общем зачёте.

20 января, 12:26

Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / ЕРА / Fredrik Sandberg

Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и уже сегодня прибудет в итальянский Антхольц, где проходит этап Кубка мира. Об этом сообщает "Матч ТВ".

В Италию его доставит продюсер программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", о чём сообщал сам комментатор.

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Добавим, что из-за коронавируса Эдуард Латыпов был вынужден пропустить два этапа Кубка мира и потерял несколько позиций в общем зачёте соревнований.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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