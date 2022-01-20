Латыпов сдал второй отрицательный тест на ковид и сегодня приедет на этап Кубка мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и уже сегодня прибудет в итальянский Антхольц, где проходит этап Кубка мира. Об этом сообщает "Матч ТВ".

В Италию его доставит продюсер программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", о чём сообщал сам комментатор.