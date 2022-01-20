ОКР утвердил расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
С 4 по 20 февраля в Пекине состоятся Игры, на которых разыграют 109 комплектов медалей.
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил расширенный состав национальной сборной, который отправится на Олимпиаду в Пекине.
"Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. Всего олимпийская делегация включает 509 человек — спортсмены, тренеры, персонал, сотрудники ОКР, ФМБА и оперативного штаба. В расширенный список команды ОКР вошло 217 спортсменов — 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. В Играх примут участие 12 олимпийских чемпионов прошлых лет. Данные цифры неокончательные", — заявил руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.
Добавим, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Всего на ней будет разыграно 109 комплектов медалей. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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