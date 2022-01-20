Вице-мэр Ракова заявила о стабильном уровне госпитализации с ковидом в Москве

Уровень госпитализации с коронавирусом в Москве остаётся стабильным, несмотря на значительный рост заболеваемости из-за распространения штамма "омикрон". Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За последнюю неделю число новых случаев [коронавируса] выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза. <...> Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остаётся стабильной и не превышает 10%", — приводит слова Раковой телеграм-канал "Москва о важном".

Вице-мэр также отметила, что значительно усилена работа городских поликлиник. В первую очередь, уточнила она, расширен штат дежурных врачей для приёма пациентов с симптомами ОРВИ. Кроме того, сохраняется достаточный объём стационарных мощностей: занято всего 50% из почти 14 тысяч коек. Также ежедневно проводится около 12 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, при этом есть все возможности увеличить это число до 17–20 тысяч.

Ракова добавила, что в Москве работает 17 городских лабораторных центров и семь частных лабораторий, которые диагностируют коронавирус методом ПЦР. В них ежедневно обрабатывается 50–52 тысячи проб, но при необходимости мощность может быть увеличена до 60 тысяч в сутки.