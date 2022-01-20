Мурашко: Число повторных заражений ковидом из-за "омикрона" в России выросло от 5 до 10 раз
На сегодня новый вариант коронавируса выявлен уже в 55 регионах страны. С его появлением связывают и новый подъём заболеваемости.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Число повторных случаев заражения коронавирусом из-за нового штамма "омикрон" в России выросло от 5 до 10 раз. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.
"Среди переболевших увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма. По разным исследованиям, сегодня мы видим [рост] от пяти до 10 раз", — цитирует его ТАСС.
Напомним, нынешний подъём заболеваемости связан с новым вариантом ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. На сегодня "омикрон" зафиксирован уже в 55 регионах страны. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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