РФПИ: "Спутник V" оказался вдвое эффективнее вакцины от Pfizer в борьбе с "омикроном"
Это связано с формированием сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Вакцина от коронавируса "Спутник V" оказалась эффективнее препарата Pfizer в два раза в борьбе со штаммом "омикрон". Такие данные приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты сравнительного исследования Института Спалланцани в Италии.
"Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму "омикрон" более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации)", — указывается в отчёте.
Само исследование было проведено в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови людей, вакцинированных этими двумя препаратами, со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухани. Причём омикрон-штамм был нейтрализован в крови 74,2% всех привитых "Спутником V" участников исследования. В то же время такой же показатель у препарата Pfizer составил 56,9%. Высокая эффективность российской вакцины объясняется формированием сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.
"В рамках выборки образцов с наивысшими 25%-ми показателями RBD-специфических IgG антител у 100% вакцинированных "Спутником V" были зафиксированы антитела, нейтрализующие "омикрон", по сравнению с 83,3% у вакцинированных препаратом Pfizer", — отметили эксперты.
Напомним, сейчас в нашей стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
Комментариев: 0