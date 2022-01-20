Саакашвили назвал Порошенко ненастоящим и вспомнил, как тот преследовал его на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в городе Рустави, назвал Петра Порошенко ненастоящим и припомнил, как тот преследовал его, когда власть была в руках экс-лидера Украины. Об этом грузинский политик поведал на странице в "Фейсбуке".

Поводом для поста послужило недавнее высказывание Порошенко. Напомним, что перед возвращением в Киев экс-лидер Незалежной заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский преследует его так же, как грузинские власти Саакашвили.

"Я, конечно, польщён, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад... Да и вообще, какой-то он ненастоящий, Пётр Алексеевич. Каждый раз, когда вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нём моя любимая Украина упустила", — написал экс-глава Грузии.