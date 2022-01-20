Саакашвили назвал Порошенко ненастоящим и вспомнил, как тот преследовал его на Украине
Вместе с тем экс-лидер Грузии отметил, что именно при его "институтском однокашнике" Незалежная потеряла потрясающие возможности.
Пётр Порошенко © Facebook / Петро Порошенко
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в городе Рустави, назвал Петра Порошенко ненастоящим и припомнил, как тот преследовал его, когда власть была в руках экс-лидера Украины. Об этом грузинский политик поведал на странице в "Фейсбуке".
Поводом для поста послужило недавнее высказывание Порошенко. Напомним, что перед возвращением в Киев экс-лидер Незалежной заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский преследует его так же, как грузинские власти Саакашвили.
"Я, конечно, польщён, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад... Да и вообще, какой-то он ненастоящий, Пётр Алексеевич. Каждый раз, когда вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нём моя любимая Украина упустила", — написал экс-глава Грузии.
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Как уже рассказывал Лайф, Порошенко предъявили обвинение в госизмене ещё в декабре, но экс-президент спешно покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку. 19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство. За экс-лидера Незалежной предлагали внести рекордный залог в размере одного миллиарда гривен (эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов), но его отпустили просто так, без залога.
Ранее Лайф сообщал, что политолог Александр Дудчак не увидел жёсткости в Зеленском из-за вердикта суда в отношении Порошенко. Арест экс-лидера Украины мог бы спровоцировать протесты по всей стране, считает специалист.
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