Резцова, Миронова и Шевченко пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Российские биатлонистки Кристина Резцова, Анастасия Шевченко и Светлана Миронова пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Соответствующее решение было принято тренерским штабом после консультаций с медиками. Добавим, что Миронова пропустит вторую гонку кряду. В Рупольдинге она не вышла на старт пасьюта.