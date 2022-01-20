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Резцова, Миронова и Шевченко пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Напомним, что соревнования станут последними перед Олимпиадой в Пекине, которая стартует 4 февраля.

20 января, 12:38

Кристина Резцова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские биатлонистки Кристина Резцова, Анастасия Шевченко и Светлана Миронова пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Соответствующее решение было принято тренерским штабом после консультаций с медиками. Добавим, что Миронова пропустит вторую гонку кряду. В Рупольдинге она не вышла на старт пасьюта.

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Добавим, что этап в Антхольце станет последним перед Олимпийскими играми в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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