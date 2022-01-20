Резцова, Миронова и Шевченко пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
Напомним, что соревнования станут последними перед Олимпиадой в Пекине, которая стартует 4 февраля.
Кристина Резцова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские биатлонистки Кристина Резцова, Анастасия Шевченко и Светлана Миронова пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
Соответствующее решение было принято тренерским штабом после консультаций с медиками. Добавим, что Миронова пропустит вторую гонку кряду. В Рупольдинге она не вышла на старт пасьюта.
Добавим, что этап в Антхольце станет последним перед Олимпийскими играми в Пекине, которые начнутся 4 февраля.
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