Российские биатлонисты взяли серебро в сингл-миксте на юниорском чемпионате Европы

Российские биатлонисты Анастасия Гришина и Евгений Емерхонов завоевали серебро в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в словенской Поклюке.

Победу одержала сборная Германии, которая привезла нашим 12 с лишним секунд. Примечательно, что россияне использовали на огневых рубежах 11 дополнительных патронов, тогда как немцы — четыре. Бронза — у сборной Норвегии.