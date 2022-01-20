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Российские биатлонисты взяли серебро в сингл-миксте на юниорском чемпионате Европы

Победителям наша команда уступила более 12 секунд, при этом использовав значительно больше дополнительных патронов.

20 января, 11:41

Российская спортсменка Анастасия Гришина (в центре). Фото © ТАСС / Андрей Голованов

Российские биатлонисты Анастасия Гришина и Евгений Емерхонов завоевали серебро в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в словенской Поклюке.

Победу одержала сборная Германии, которая привезла нашим 12 с лишним секунд. Примечательно, что россияне использовали на огневых рубежах 11 дополнительных патронов, тогда как немцы — четыре. Бронза — у сборной Норвегии.

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Добавим, что для Гришиной это уже вторая медаль на турнире. Ранее она взяла бронзу в индивидуальной гонке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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