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"Секс-машина на склоне": Губерниев восхитил подписчиков фото с голым торсом на лыжах

В комментариях многие отмечают прекрасную форму журналиста и подчёркивают его любовь к ЗОЖ.

19 января, 14:29

Дмитрий Губерниев. Фото © t.me / RealGuberniev

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выложил в своём телеграм-канале фотографию, на которой предстал на суд зрителей с голым торсом и на горных лыжах.

"Секс-машина на склоне..." написал Губерниев.

"Красавчик", — написала одна из подписчиц.

"Дмитрий, так держать!" написала ещё одна пользовательница.

"Шок-контент": Защитник "Спартака" Ещенко выложил фото в стрингах, но футболисты ему этого не простили

"Шок-контент": Защитник "Спартака" Ещенко выложил фото в стрингах, но футболисты ему этого не простили

Ранее Лайф сообщал, что экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко разочаровал своих подписчиков откровенным фото, на котором он запечатлён в стрингах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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