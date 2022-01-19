"Секс-машина на склоне": Губерниев восхитил подписчиков фото с голым торсом на лыжах
В комментариях многие отмечают прекрасную форму журналиста и подчёркивают его любовь к ЗОЖ.
Дмитрий Губерниев. Фото © t.me / RealGuberniev
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выложил в своём телеграм-канале фотографию, на которой предстал на суд зрителей с голым торсом и на горных лыжах.
"Секс-машина на склоне..." — написал Губерниев.
"Красавчик", — написала одна из подписчиц.
"Дмитрий, так держать!" — написала ещё одна пользовательница.
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