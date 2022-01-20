Военно-морской флот РФ проведёт учения с участием 10 тысяч военных и свыше 140 кораблей
В манёврах, которые пройдут в январе – феврале, также будет задействовано 60 летательных аппаратов и тысяча единиц военной техники.
Военно-морской парад во время празднования Дня Военно-морского флота России © ТАСС / Lin Jian / Xinhua via ZUMA Wire
ВМФ России в январе – феврале собирается провести серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
"В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации на 2022 год в январе – феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова", — говорится в сообщении.
В предстоящих учениях задействуют более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов, а также одну тысячу единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих, отметили в ведомстве.
Кроме того, стало известно, что в учениях межфлотской группировки ВМФ примут участие корабли Тихоокеанского флота. Сейчас они участвуют в российско-китайско-иранских военно-морских учениях CHIRU-2Q22, которые закончатся 22 января. Причём в манёврах задействованы ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома".
"В дальнейшем отряд кораблей ТОФ продолжит переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примет участие в учении межфлотской группировки ВМФ", — отметили в Минобороны.
Ранее представительство США анонсировало крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом. Участие в военных мероприятиях примет 35 тысяч солдат из 28 стран, сообщили в дипмиссии. В манёврах также задействуют американский авианосец USS Harry S Truman.
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