Военно-морской флот РФ проведёт учения с участием 10 тысяч военных и свыше 140 кораблей

ВМФ России в январе – феврале собирается провести серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации на 2022 год в январе – феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова", — говорится в сообщении.

В предстоящих учениях задействуют более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов, а также одну тысячу единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих, отметили в ведомстве.

Кроме того, стало известно, что в учениях межфлотской группировки ВМФ примут участие корабли Тихоокеанского флота. Сейчас они участвуют в российско-китайско-иранских военно-морских учениях CHIRU-2Q22, которые закончатся 22 января. Причём в манёврах задействованы ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома".

"В дальнейшем отряд кораблей ТОФ продолжит переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примет участие в учении межфлотской группировки ВМФ", — отметили в Минобороны.