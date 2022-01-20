В Совфеде обсудили, как новый закон вдохнёт вторую жизнь в систему территориального общественного самоуправления

Законопроект о местном самоуправлении является своевременной инициативой, призванной в том числе оптимизировать количество чиновников. Об этом в ходе экспертного круглого стола в Совете Федерации заявил глава Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Это решение, которое продиктовано самой жизнью", — отметил парламентарий.

По словам Тимченко, каких-то бездумных массовых сокращений законопроект не предполагает. В России на сегодняшний день насчитывается около 293 тысяч муниципальных служащих, но все, кто работает в муниципальных и городских округах, сохранят работу. Он отметил, что более 30 процентов госслужащих в России старше 55 лет, а восемь процентов — старше 60. Тимченко отметил, что это люди с большим опытом, "которые бы уже давно ушли на пенсию, но их очень просят остаться".

Опытом своего региона во время обсуждения поделилась глава Узловского муниципального района Тульской области, член Государственного совета РФ Марина Карташева. Она рассказала, что в Тульской области 103 муниципальных образования, из них сформировано семь городских округов и 19 муниципальных районов. Городских поселений в регионе 23, а сельских — 54.

Карташева добавила, что существует форма самоуправления на местах, которую осуществляют общественные помощники. Сейчас на территории региона работают 1045 старост и 416 территориально общественных самоуправлений. По её словам, в Тульской области внимательно изучили и опыт других регионов, поэтому она считает основными преимуществами законопроекта централизацию органов управления и единый подход в целом к управлению всеми ресурсами, которые находятся в муниципальном образовании.

Губернатор Пензенской области, модератор дискуссии Олег Мельниченко со своей стороны заметил, что новый законопроект способен вдохнуть вторую жизнь в систему территориального общественного самоуправления.

"Любой губернатор заинтересован в том, чтобы муниципалитеты были достаточно сильные, губернатор, опираясь на авторитет главы администрации, сберегает своё рабочее время для решения той или иной ситуации на территории местного самоуправления", — пояснил свою позицию он.

Мельниченко поблагодарил участников за внимание к теме и призвал учитывать все нюансы, ведь цель законопроекта, чтобы повседневная жизнь людей менялась в лучшую сторону.

"Как глава субъекта Федерации, я заинтересован в том, чтобы местное самоуправление работало эффективно", — резюмировал губернатор.