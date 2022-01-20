НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Президент Ирана предрёк распад НАТО

Ибрахим Раиси заявил, что в повестку альянса сегодня входят противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традициям.

20 января, 11:35
<p>Президент Ирана Ибрахим Раиси © <a href="http://duma.gov.ru/news/53251/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Госдумы</p>

Президент Ирана Ибрахим Раиси © Сайт Госдумы

Тактика НАТО по вмешательству во внутренние дела независимых государств в конечном итоге приведёт к распаду альянса. Такое заявление сделал президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая в Госдуме РФ.

"НАТО занимается проникновением на территории различных стран под различными предлогами, они угрожают независимым государствам", — сказал он.

Раиси добавил, что противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традициям — всё это входит в повестку альянса.

"Мы видим этот обман в их поведении, который в конечном счёте приведёт к их распаду", — уточнил Раиси.

Иранский президент также назвал введение западных санкций одной из форм нового господства.

Захарова уличила НАТО в попытках узаконить применение силы в космосе

Захарова уличила НАТО в попытках узаконить применение силы в космосе

А ранее Лайф рассказывал, что в США назвали НАТО "рыхлым монстром", способным втравить Европу в масштабную войну. Альянс призвали отказаться от расширения, чтобы в регионе была выстроена надёжная система безопасности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1