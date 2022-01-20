Президент Ирана предрёк распад НАТО
Ибрахим Раиси заявил, что в повестку альянса сегодня входят противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традициям.
Президент Ирана Ибрахим Раиси © Сайт Госдумы
Тактика НАТО по вмешательству во внутренние дела независимых государств в конечном итоге приведёт к распаду альянса. Такое заявление сделал президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая в Госдуме РФ.
"НАТО занимается проникновением на территории различных стран под различными предлогами, они угрожают независимым государствам", — сказал он.
Раиси добавил, что противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традициям — всё это входит в повестку альянса.
"Мы видим этот обман в их поведении, который в конечном счёте приведёт к их распаду", — уточнил Раиси.
Иранский президент также назвал введение западных санкций одной из форм нового господства.
А ранее Лайф рассказывал, что в США назвали НАТО "рыхлым монстром", способным втравить Европу в масштабную войну. Альянс призвали отказаться от расширения, чтобы в регионе была выстроена надёжная система безопасности.
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