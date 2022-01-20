Президент Ирана предрёк распад НАТО

Тактика НАТО по вмешательству во внутренние дела независимых государств в конечном итоге приведёт к распаду альянса. Такое заявление сделал президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая в Госдуме РФ.

"НАТО занимается проникновением на территории различных стран под различными предлогами, они угрожают независимым государствам", — сказал он.

Раиси добавил, что противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традициям — всё это входит в повестку альянса.

"Мы видим этот обман в их поведении, который в конечном счёте приведёт к их распаду", — уточнил Раиси.

Иранский президент также назвал введение западных санкций одной из форм нового господства.