Российские звёзды, которым возраст явно пошёл на пользу

Тимати

Тимати. Кадр видео YouTube / Музыкальный архив, фото © Instagram / timatiofficial

К 38 годам Тимати обзавёлся не только мышечной массой, брутальной бородой и квартирой-музеем. В его послужном списке внушительная дискография, собственный лейбл (Тимати настолько крутой, что ушёл из него в 2020-м), почётная миссия доверенного лица Владимира Путина на выборах 2018 года и двое детей от двух "вице-мисс России". А ведь когда-то всё начиналось с "Фабрики звёзд – 4" и жалостливой песни "Плачут небеса".

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев. Кадр видео YouTube / Сергей Лазарев, фото © Instagram / lazarevsergey

Лазареву тоже 38, и за 20 лет с победы дуэта Smash! на музыкальном фестивале "Новая волна" утекло много воды. Сергей построил крепкую сольную карьеру, дважды стал бронзовым призёром Евровидения, начал играть в театре, успел повстречаться с телеведущей Лерой Кудрявцевой и стать отцом двоих детей. А ещё певец как следует подкачался и вообще стал выглядеть гораздо более мужественно.

Влад Соколовский

Влад Соколовский. Кадр видео YouTube / Музыкальный архив, фото © Instagram / vs20

Влад — сын участника популярной в конце 1990-х группы "ИКС-миссия" Андрея Соколовского. Популярность он приобрёл после "Фабрики звёзд – 7", когда вошёл в состав дуэта "БиС". В 2010 году певец начал выступать сольно. Влад был женат на Рите Дакоте и в 2017 году впервые стал отцом. Сейчас 30-летний артист живёт с другой девушкой, которая тоже ждёт от него ребёнка. Внешне Соколовский тогда и сейчас — как будто два разных человека, и поклонники считают, что изменения ему к лицу.

Лера Массква

Лера Массква. Фото © Facebook / masskva, Instagram / masskva

Певица Массква прославилась в 2005 году с хитом "Седьмой этаж", который стал саундтреком к популярному сериалу "Универ". Выпустив два альбома, Лера снизила свою творческую активность, но её жизнь продолжала бить ключом. В 2010 году она родила в США сына, а в 2019-м пересекла Атлантический океан на парусной яхте. Поклонники отмечают изменения, которые произошли с её внешностью за эти годы, и 33-летняя Лера нравится им гораздо больше, чем её молодая версия.

Полина Гагарина

Полина Гагарина. Кадр видео YouTube / Arkhipov Yury, фото © Instagram / gagara1987